Россиянина отправили из «Баффало» в фарм-клуб «Лос-Анджелеса»

Защитник Никита Новиков был отправлен из «Баффало Сэйбрз» в «Онтарио Рейн», который является фарм-клубом «Лос-Анджелеса» в Американской хоккейной лиге.

22-летний Новиков набрал 18 очков (шесть голов, 12 передач) в 50 играх за «Рочестер» в этом сезоне. Выбранный «Баффало Сэйбрз» на драфте НХЛ 2021 года в шестом раунде под 188-м номером он провёл 183 игры в АХЛ за «Амеркс», набрав 61 очко (15 голов, 46 передач).

Уроженец Москвы подписал трёхлетний контракт новичка с «Сэйбрз» 19 мая 2023 года. До приезда в Северную Америку он провёл два сезона в КХЛ в составе московского «Динамо» с 2021 по 2023 год, набрав девять очков (три гола, шесть передач) в 94 играх.