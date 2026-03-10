Двукратному олимпийскому чемпиону Кожевникову надоела КХЛ

Александр Кожевников: «Надоела КХЛ, судейство там безобразное. Решил отдохнуть от лиги, на рыбалочку езжу в Пензу, получаю удовольствие от пенсии»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал безобразным судейство в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Надоела мне КХЛ. Я устал от всего, отдыхаю сейчас. Смотрю сейчас только результаты матчей в интернете.
– Как отдыхаете от хоккея? Есть хобби?
– Конечно, ну а как же. Я на рыбалочку езжу в родную Пензу. Большую часть времени там сейчас провожу, отдыхаю от всего. Может быть, плей-офф посмотрю.
Сейчас получаю удовольствие от пенсии. Нет интереса смотреть КХЛ. Судейство там безобразное, все надоело. Как об стенку горох, ничего не понимают.
Я давно говорил, что мы идем к деградации судейства, а изменений нет. Вот я и решил отдохнуть от КХЛ, – сказал Кожевников.
