Ткачев поделился эмоциями от расторжения контракта с «Авангардом»

«Когда только узнал, было тяжело». Ткачёв — о расторжении контракта с «Авангардом»
Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв вспомнил свои эмоции от расторжения контракта с омским «Авангардом» и последующего перехода в магнитогорский клуб.
— Что произошло в твоей жизни после смены Омска на Магнитогорск. Было ли тяжело переходить из клуба, где ты должен был отыграть пять лет?
— Когда только узнал эту ситуацию, было тяжело.
— Как ты узнал?
— В этот день, когда расторгли, позвонили и сказали, что сотрудничество заканчивается.
— У тебя был пул выбора?
— Был выбор, команд пять.
— Которые ты именно рассматривал?
— Да, остановился на Магнитогорске.
— Тренер лично звонил?
— Пока не подписал, не созванивались, — сказал Ткачёв в программе «ПНХ шоу».
Главное сейчас