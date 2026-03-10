Ткачев поделился эмоциями от расторжения контракта с «Авангардом»

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв вспомнил свои эмоции от расторжения контракта с омским «Авангардом» и последующего перехода в магнитогорский клуб.

— Что произошло в твоей жизни после смены Омска на Магнитогорск. Было ли тяжело переходить из клуба, где ты должен был отыграть пять лет?

— Когда только узнал эту ситуацию, было тяжело.

— Как ты узнал?

— В этот день, когда расторгли, позвонили и сказали, что сотрудничество заканчивается.

— У тебя был пул выбора?

— Был выбор, команд пять.

— Которые ты именно рассматривал?

— Да, остановился на Магнитогорске.

— Тренер лично звонил?

— Пока не подписал, не созванивались, — сказал Ткачёв в программе «ПНХ шоу».