"Ак Барс" разгромил в Казани московский "Спартак" в матче КХЛ

Казанская команда одержала третью победу в четырех последних играх чемпионата

© Реальное время

"Ак Барс" разгромил в Казани "Спартак" со счетом 4:1 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина одержала третью победу в четырех последних играх чемпионата.

В составе "Ак Барса" две шайбы забросил Александр Хмелевский, еще по разу отличились Илья Карпухин и Артем Галимов. У "Спартака" единственный гол в активе Никиты Холодилина.

В ноябре "Ак Барс" проиграл в Москве "красно-белым" со счетом 0:1. Всего в очном противостоянии со "Спартаком" казанцы одержали 22-ю победу.

"Ак Барс" остался на третьем месте Восточной конференции с 88 очками. "Спартак" идет восьмым в турнирной таблице Запада с 74 баллами.

Следующий матч "Ак Барс" проведет 13 марта в Казани с "Сочи" в 19.00 по московскому времени.

"Ак Барс" — "Спартак" — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)Голы:1:0 — Хмелевский (Фальковский, Семёнов, 04:46);2:0 — Хмелевский (Фальковский, Семёнов, 13:29);3:0 — Карпухин (Бровкин, Пустозёров, 26:21);4:0 — Галимов (Тодд, Миллер, 44:52, 5х4);4:1 — Холодилин (54:39).