Барков – о поражении в Казани: в какой-то момент игра надломилась, но мы не бросили играть
Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Спартак» Александр Барков прокомментировал поражение в гостевом матче с «Ак Барсом» (1:4).
«Знали, что «Ак Барс» начинает мощно, готовились к этому, но нас не хватило в какой-то момент, был необязательный гол, удаление. В итоге где-то в этот момент игра надломилась, но мы не бросили играть. Игру выровнять удалось, но с реализацией моментов не получилось. Не стал бы конкретизировать какие команды сильные, а какие нет, все борются, кто-то за лучшее место в плей-офф, кто-то наигрывается под будущие контракты. Так что все играют в полную, нет проходных матчей. Есть определённые причины почему матч не удался, если бы два гола мы не пропустили, сыграли более строго, то неизвестно как игра в итоге бы сложилась. Конечно настораживает, что пропускаем много, мастерство игроков играет роль. Нападающий «Ак Барса» бросил и попал в девятку, а наш игрок попал в блин», – передаёт слова Баркова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.