Вратарь «Ак Барса» Арефьев высказался о временном статусе первого номера команды
Вратарь «Ак Барса» Максим Арефьев поделился эмоциями от статуса первого вратаря команды после травмы Тимура Билялова.
– Хорошо играли, доминировали весь матч, не давали сопернику делать ничего. Создавали опасные моменты, бросали больше, чем они, вот и выиграли.
– Чувствуете особенную ответственность, пока Тимур Билялов на травме?
– Всегда ответственно подхожу к своей работе и игре, невзирая на внешние обстоятельства.
– Гол «Спартака» в концовке не подпортил ваши эмоции? Немного не хватило до «сухаря».
– Победа есть победа, ничего такого, всё нормально.
– Со «Спартаком» сегодня старались играть по тому же плану, что и в Москве?
– У них появилось два новых игрока, у нас тоже один, поэтому рисунок матча немного поменялся. Мы забили больше, чем в Москве и выиграли встречу.
– Пообщались ли с Артемием Князевым сегодня?
– Да, после матча поболтали, он пожелал мне всего лучшего, поддержал. Мы все очень любим Артемия, я думаю, что и он нас.
– Следите за ситуацией в турнирной таблице?
– Без разницы, с кем играть в плей-офф. Сейчас мы пытаемся настроить свою игру, чтобы подойти к этому отрезку в своей лучшей форме, – передаёт слова Арефьева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.