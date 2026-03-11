Пас Свечкова помог «Нэшвиллу» переиграть в гостях «Сиэтл»

В ночь с 10 на 11 марта мск на льду «Клаймэт Пледж-Арены» в Сиэтле (США, штат Вашингтон) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сиэтл Кракен» и «Нэшвилл Предаторз». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.

© Чемпионат.com

Российский нападающий «Нэшвилла» Фёдор Свечков отметился результативной передачей.

Голами в составе «Предаторз» отметились Тайсон Джост, Рид Шефер, Райан Уфко и Стивен Стэмкос в пустые ворота. За «Сиэтл» забивали Каапо Какко и Мэтти Бенирс.