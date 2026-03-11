Россиянин установил новый рекорд франшизы «Каролины»

Защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче с «Питтсбург Пингвинз» (5:4 Б) и был признан первой звездой встречи. Для россиянина этот гол стал девятым в текущем сезоне. Никишин установил новый рекорд франшизы «Каролины» по голам защитника-новичка в сезоне.

Никишин обогнал Джастина Фолкa (сезон-2011/2012) по количеству голов, забитых защитником-новичком в истории франшизы «Харрикейнз»/«Хартфорд».

24-летний хоккеист провёл на льду 19.49 (из них 5.37 – в большинстве), нанёс два броска в створ, сделал два силовых приёма и допустил одну потерю, завершив встречу с полезностью «+2».

В этом сезоне на счету Никишина 25 (9+16) очков в 63 матчах при показателе полезности «+14».