«Торонто» проиграл 8 матчей подряд в регулярном чемпионате НХЛ

«Торонто» уступил «Монреалю» (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это поражение стало восьмым подряд для канадского клуба.

Команда Крэйга Беруби не побеждала после олимпийской паузы и занимает 15-е место в Восточной конференции, набрав 65 очков за 65 игр.

Капитан «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс не забивал в 12 матчах подряд – второй худший результат в карьере. Личный антирекорд американца – 13 игр без голов – был установлен в дебютном сезоне-2016/17.

В этом сезоне на его счету 52 (26+26) очка в 59 матчах при полезности «минус 4».