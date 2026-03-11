Игрока «Ак Барса» третий раз за месяц оштрафовали за симуляцию

Форварда «Ак Барса» Кирилла Семенова оштрафовали за симуляцию в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского «Спартака». Об этом сообщается на сайте лиги.

© ХК "Ак Барс"

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод в третьем периоде, когда Семенов оказался на льду после контакта с игроком «Спартака» Александром Беляевым. Судьи зафиксировали задержку соперника и наказали спартаковца малым штрафом.

По мнению КХЛ, Семенов симулировал, сумма денежного штрафа не уточняется. Хоккеиста «Ак Барса» оштрафовали за симуляцию в третий раз за последний месяц.

Матч «Ак Барса» со «Спартаком» прошел в Казани 10 марта. Хозяева одержали победу со счетом 4:1, Семенов сделал две результативные передачи.