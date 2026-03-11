Американец Эберт рассказал об адаптации в ЦСКА

Защитник ЦСКА Ник Эберт высказался о победе в матче с «Сочи» (2:1), а также рассказал о своей адаптации в команде.

© Sports.ru

– Тяжелая была игра, «Сочи» выглядел достаточно здорово. Но победа была для нас крайне важна. Если посмотреть на таблицу, то станет понятно, что несколько команд находятся достаточно близко друг к другу. Несколько побед могут поднять тебя с восьмого места на четвертое.

Для нас ничего не меняется. Мы будем играть точно так же, как играли с первого до последнего матча регулярного чемпионата.

Два матча подряд с одним и тем же соперником? Такое нечасто случается в КХЛ. Но так сложились обстоятельства. Мы должны быть к этому готовы.

– Как прошла адаптация в ЦСКА?

– У меня одиннадцать месяцев не было игровой практики. Новая команда, новая система, новые партнеры. Конечно, адаптация заняла у меня какое-то время. Но с каждым днем я осваиваюсь все больше. Стараюсь помочь команде.

Не сказал бы, что сейчас нахожусь в идеальной форме, но игровая практика помогает мне ее обрести. В общем, стараюсь прийти в свои лучшие кондиции и помочь команде попасть с как можно более высокой строчки в плей-офф. Впереди еще много матчей.

Как двусторонний защитник, я могу подключаться к атакам, но важнее всего – надежно играть в обороне, – сказал Эберт.

Напомним, Эберт подписал контракт с ЦСКА 24 января.