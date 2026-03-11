Россиянин делит 2-е место в списке претендентов на «Колдер Трофи»

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов делит второе место в рейтинге претендентов на «Колдер Трофи» по версии сайта The Athletic. Приз вручается лучшему новичку по итогам сезона.

Главным претендентом на «Колдер» по версии The Athletic считается защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер. Второе место делят Иван Демидов и форвард Беккетт Сеннеке из «Анахайм Дакс».

Полностью топ-5 выглядит следующим образом:

1. Мэттью Шефер («Айлендерс»);

2. Иван Демидов («Монреаль»);

2. Беккетт Сеннеке («Анахайм»);

4. Йеспер Валльстедт («Миннесота Уайлд»);

5. Бенжамин Киндел («Питтсбург Пингвинз»).

Оливер Капанен («Монреаль»), Райан Леонард («Вашингтон Кэпиталз»), Ноа Эстлунд («Баффало Сэйбрз») и Фрэйзер Минтен («Бостон Брюинз») удостоились упоминания без включения в рейтинг.