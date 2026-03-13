«Авангард» установил два клубных рекорда по итогам матча против «Торпедо»

Омский «Авангард» установил два клубных рекорда по итогам матча регулярного сезона КХЛ против нижегородского «Торпедо», сообщает пресс‑служба лиги.

В среду «Авангард» на своем льду обыграл «Торпедо» со счетом 4:1.

По ходу матча омский клуб установил два рекорда: по результативности за один регулярный чемпионат — 213 (предыдущий 209) и по победам за один регулярный чемпионат — 44 (43).

Также вратарь Никита Серебряков одержал 33‑ю победу, повторил клубный рекорд Карри Рямё и стал рекордсменом по победам среди российских вратарей за одну регулярку, опередив Даниила Исаева и Василия Кошечкина.

«Авангард» с 93 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче омичи 13 марта примут «Шанхайских Драконов»