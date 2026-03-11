«Автомобилист» одержал седьмую победу подряд

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

© Алексей Колчин, photo.khl.ru

На 13-й минуте первого периода Максим Шалунов открыл счёт в игре. На 19-й минуте периода Семён Кизимов восстановил равенство. На пятой минуте второго периода Даниэль Спронг впервые в матче вывел «Автомобилист» вперёд. В конце встречи Максим Денежкин и Даниэль Спронг установили окончательный счёт во встрече.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» 14 марта примет ЦСКА. «Локомотив» 13 марта встретится в гостях с «Ладой» в Тольятти.