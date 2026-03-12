Нападающий СКА высказался о победе над минским «Динамо»

Российский нападающий петербургского СКА Сергей Плотников прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо».

© ХК СКА

«Такие победы в преддверии плей‑офф очень важны, чтобы вся команда понимала цену ошибки, что нужно играть всем на команду, бороться на каждом сантиметре площадки и не допускать глупых ошибок, потерь», - заявил Плотников.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Победную шайбу забросил сам Сергей Плотников.

СКА занимает 6 место в турнирной таблице КХЛ «Западной конференции» с 77 очками в активе после 64 игр. Лидер «Запада» - ярославский «Локомотив» (93). Сейчас у команды Ларионова серия из 4 побед подряд.

13-го марта СКА на своем льду сыграет против череповецкой «Северстали». Стартовый свисток – 19:30 по мск.