ЦСКА в Москве победил «Сочи» в перенесённом матче КХЛ

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Сочи» и ЦСКА. Встреча завершилась победой армейского клуба со счётом 2:1.

Напомним, матч в Сочи 23 февраля 2026 года был прерван после первого периода из-за воздушной тревоги.

На шестой минуте второго периода Дмитрий Саморуков открыл счёт в игре. На пятой минуте третьего периода Фёдор Аврамов восстановил равенство в счёте. В конце матча Денис Зернов принёс армейцам победу.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Сочи» 13 марта сыграет в гостях с «Ак Барсом». ЦСКА встретится с «Автомобилистом» в Екатеринбурге 14 марта.