Овечкин отдал передачу, но «Вашингтон» уступил «Филадельфии»

«Филадельфия Флайерз» обыграла «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла в Филадельфии и закончилась со счетом 4:1.

Первую шайбу в матче забросили гости. На 10-й минуте отличился нападающий «Вашингтона» Райан Леонард.

Во втором периоде «Филадельфия» забила дважды. Сначала на 25-й минуте отличился Трэвис Конекны, затем на 33-й шайбу забросил Тревор Зеграс.

В третьем периоде хозяева закрепили преимущество. Голы забили Джейми Драйсдейл на 48-й минуте и Оуэн Типпетт на 59-й.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 15 минут 45 секунд. Он сделал пять бросков по воротам, провел два силовых приема и отдал голевую передачу. Это позволило ему прервать серию из трех матчей без результативных действий.

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков провел один силовой прием. Форвард «Флайерз» Никита Гребенкин один раз бросил по воротам, заблокировал два броска соперника и провел один силовой прием.

«Вашингтон» проиграл четвертый матч из последних пяти. Команда опустилась на 12-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» поднялась на 11-ю строчку. У обеих команд по 71 очку, но «Флайерз» сыграли на два матча меньше.