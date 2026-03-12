Иван Демидов догнал по очкам лидера гонки новичков НХЛ Беккетта Сеннеке

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился победной заброшенной шайбой и результативной передачей в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (3:2), которая завершилась в ночь с 11 на 12 марта мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве. Благодаря этому Иван набрал 51-е очко в текущем сезоне и догнал лидера гонки новичков НХЛ — форварда «Анахайм Дакс» Беккетта Сеннеке.

В активе Демидова теперь 51 (14+37) очко в 64 матчах, у Сеннеке 51 (20+31) очко в 64 матчах. На третьем месте с 47 (20+27) очками в 65 играх находится защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер.

Видео: Демидов отработал с Сан-Луи момент, который использовал в игре