Американский новичок «Авангарда» рассказал, почему перешел в КХЛ

Защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони заявил, что подписал контракт с омским клубом благодаря своему другу Эндрю Потуральски.

— Знаю, что вы хорошие друзья с Эндрю Потуральски. Можно ли сказать, что перешли и из-за него?

— Да, он уже подписал контракт, а я не был уверен в своём будущем. Его присутствие здесь определённо помогло успокоиться, он из того же города, мы всегда вместе тренировались летом, так что наличие знакомого лица облегчило процесс перехода. Эндрю хороший парень. Планируем с ним сходить на Красную площадь и пройтись по магазинам, – сказал Чеккони в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.