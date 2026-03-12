Тренер "Спартака" помогал Якушеву бороться с бессонницей

Главный тренер "Спартака" Николай Карпов в сезоне-1975/76 чемпионата СССР по хоккею, который завершился победой команды, однажды позволил лидеру столичного клуба Александру Якушеву перед сном выпить стакан белого вина. Об этом Якушев рассказал в интервью ТАСС.

15 марта 1976 года "Спартак" обыграл дома "Торпедо" со счетом 8:5 и в четвертый раз стал чемпионом страны.

"Могу еще вспомнить из личного примера: когда в 1976 году у меня были игры за сборную, я ездил и за "Крылья Советов" играть в Суперсерии против североамериканских профессионалов, то на меня тогда легла тогда большая нагрузка. Я плохо спал, и перед сном любил, чтобы мне делали массаж, - сказал Якушев. - После этого доктор делал обход, спрашивал, какие у кого жалобы. Он ко мне пришел, спросил, как самочувствие. Я ответил, что нормально, но не могу никак заснуть. Доктор доложил тренеру о моей проблеме. Карпов ответил, налей-ка ему бокал белого вина".