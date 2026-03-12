Минспорта и ФХР обсудили подачу иска в суд о возвращении сборной России

Министр спорта России, глава ОКР Михаил Дегтярёв заявил о подготовке иска в суд Швейцарии по возвращению сборной России по хоккею на международную арену.

«Сегодня прошла отчётно-выборная конференция. Избраны правление, президент федерации, поставлены задачи на ближайшие четыре года. К сожалению, сейчас наша сборная команда по хоккею отстранена от участия в международных соревнованиях. Мы сегодня обсудили направления, подготовку исков в Спортивный арбитраж в Швейцарии по вопросу полноценного восстановления наших спортсменов-хоккеистов на международных соревнованиях как сборной России. Олимпийский комитет, вы знаете, оказывает всю поддержку федерациям по видам спорта, работают наши юристы, адвокаты в Швейцарии, пришло время и хоккеистов подключиться к этой работе, мы окажем полную поддержку. Уверен, исход будет положительным. Кроме того, обращаю внимание на решение Международного олимпийского комитета по рекомендации всем федерациям по видам спорта о допуске под флагом и гимном всех спортсменов по юношам и молодёжи. Это решение тоже ожидаемое, ждём имплементации этого решения от Международной федерации хоккея в своих документах. Поэтому будем двигаться проактивно», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.