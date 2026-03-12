«Нам нужны победы». Третьяк отреагировал на переизбрание на должность президента ФХР
Глава ФХР Владислав Третьяк высказался о переизбрании на пост президента Федерации хоккея России.
«Хочу сказать, что сегодня Аркадий Романович внёс мою кандидатуру на пост президента федерации хоккея. Для меня это большая честь. Все проголосовали единогласно. Это большое доверие, постараюсь всё выполнить. Думаю, мы все вместе, а у нас большая семья, хоккей – наша национальная гордость. Конечно, нам нужны победы. Как наш президент сказал: «Нам победы нужны, нам россиян надо объединять». А хоккей это делает, поэтому первая задача – вернуться в международную хоккейную семью, выступать на чемпионатах мира основными, молодёжными, женскими командами. И, конечно, строительство школ, катков. Уделяем этому большое внимание, потому что думаем не только о сегодняшнем дне, но и о будущем», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.