Третьяка переизбрали президентом ФХР

Трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк в пятый раз переизбран на пост президента Федерации хоккея России (ФХР). Об этом сообщил председатель правления организации Аркадий Ротенберг.

Отчетно-выборная конференция федерации прошла 12 марта. Третьяка переизбрали единогласно.

Третьяк возглавляет федерацию с 26 апреля 2006 года. На выборах в 2006, 2010, 2018 и 2022 годах он был единственным кандидатом на пост президента ФХР. В 2014 году Третьяк выиграл выборы у Вячеслава Фетисова.

При Третьяке Россия принимала чемпионаты мира по хоккею в 2007 и 2016 годах. Сборная России побеждала на мировых первенствах в 2008, 2009, 2012 и 2014 годах, также российские хоккеисты завоевали золотые награды на Олимпийских играх 2018 года, в 2011 году выиграли молодежный чемпионат мира. До наложения санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства в 2021 году Третьяк входил в состав совета Международной федерации хоккея.