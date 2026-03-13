ФХР утвердила новый состав правления

В Москве состоялась отчётно-выборная конференция Федерации хоккея России (ФХР). На ней единогласным решением был утверждён состав правления, в который вошли 16 человек:

Павел Буре, Андрей Бокарев, Михаил Дегтярёв, Дмитрий Курбатов, Наиль Маганов, Борис Майоров, Борис Михайлов, Рашид Нургалиев, Владимир Потанин, Виктор Рашников, Аркадий Ротенберг, Роман Ротенберг, Александр Стеблин, Владислав Третьяк, Владимир Юрзинов-старший, Александр Якушев.

В соответствии с уставом ФХР на заседании правления были избраны руководители федерации. Председателем правления ФХР на срок до 2030 года переизбран Аркадий Ротенберг. Кандидатом в президенты федерации был выдвинут и переизбран на тот же срок Владислав Третьяк. Также члены правления переизбрали Дмитрия Курбатова генеральным директором ФХР. Все решения были приняты единогласно.