Нападающий СКА прокомментировал тысячный матч Плотникова

Российский форвард петербургского СКА Марат Хайруллин прокомментировал 1000-й матч нападающего своей команды Сергея Плотникова.

© ХК СКА

«Наверно, Плотникова эта тысяча мотивирует забивать. Сейчас за второй пойдёт. Мы его поздравили с этим достижением в раздевалке после московского «Динамо». Он молодец, легенда КХЛ», - заявил Хайруллин.

Всего Сергей Плотников провел в КХЛ 1001 матч, забросил 255 шайб и отдал 337 результативных передач (592 очка). В нынешнем сезоне он является самым результативным игроком СКА (46).

Коллектив из Санкт-Петербурга занимает 6 место в турнирной таблице КХЛ «Западной конференции» с 77 очками в активе после 64 игр. Лидер «Запада» - ярославский «Локомотив» (93). Сейчас у команды Ларионова серия из 4 побед подряд.

13-го марта СКА на своем льду сыграет против череповецкой «Северстали». Стартовый свисток – 19:30 по мск.