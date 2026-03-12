Защитник омского «Авангарда» Джозеф Чеккони назвал преимущество России перед США. Его слова приводит «Чемпионат».

Хоккеист высоко оценил московское метро, назвав его значительно чище и безопаснее нью-йоркского. Чеккони рассказал, что был поражен его чистотой, красотой станций и продуманным дизайном. По его словам, подземка в Нью-Йорке выглядит «отвратительно» и не идет в сравнение с московской.

Хоккеист посетил Красную площадь вместе с другом Брэндоном Биро, ранее игравшим за «Ак Барс» и «Спартак». Чеккони отметил, что не ожидал от московского метро такого уровня комфорта и эстетики.

Чеккони пополнил состав омского клуба летом. В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хоккеист провел 52 матча, в которых забросил одну шайбу и отдал 14 результативных передач.