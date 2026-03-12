Объявлено, сколько арен и катков построено в России с 2022 по 2026 год

В России построили 80 арен и катков с 2022 по 2026 год. Общее количество возросло до 810
Общее количество катков в России выросло до 810.
За период с 2022 по 2026 год было построено 80 ледовых арен и катков, сообщает ТАСС соссылкой на документ, предоставленный Федерацией хоккея России.
Сегодня Владислав Третьяк был переизбран президентом ФХР на новый четырехлетний срок. Он возглавляет организацию с апреля 2006 года.
В документе говорится, что общее число катков сейчас в 5,8 раза превышает показатели 2006 года, когда Третьяк был избран впервые.
Также сообщается, что за 2022-2026 годы матчи Кубка Первого канала посетило 199 тысяч человек, а 75 тысяч – матчи тура сборной с 2023 по 2025 год.
Более 30 млн зрителей за сезон составил охват телетрансляций матчей команды. Количество детско-юношеских соревнований за последние 4 года увеличилось с 95 до 140.
