Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ до шести матчей. Форвард не смог отличиться в матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз» (2:3 Б).

© Чемпионат.com

В этой встрече Александр Овечкин не отметился результативными действиями, а также не реализовал свою попытку в серии буллитов.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 69 матчах, в которых записал в свой актив 24 гола и 27 результативных передач.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 74 очка за 68 матчей. «Бостон Брюинз» располагается на пятой строчке, заработав 80 очков за 66 игр.