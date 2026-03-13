Шайба Глотова принесла «Трактору» победу над «Торпедо» в овертайме матча КХЛ

Челябинский «Трактор» в овертайме одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче Фонбет Чемпионате КХЛ.

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 3:2 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Михаил Григоренко, Виталий Кравцов и Василий Глотов, отличившийся в овертайме. У гостей забили Владимир Ткачев и Андрей Белевич.

«Трактор» набрал 69 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Торпедо» (79 очков) идет на пятой строчке на Западе.

В следующем матче нижегородцы 16 марта примут нижнекамский «Нефтехимик», а «Трактор» в этот же день в Челябинске сыграет с петербургским СКА.

Голы: Григоренко, 20:39. Кравцов, 21:28. Глотов, 63:05. — Ткачев, 4:08. Белевич, 17:22.