Гол Капризова не помог «Миннесоте» обыграть «Филадельфию»

«Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась серией буллитов после ничьей в основное время — 2:2.

В составе «Миннесоты» шайбы забросили Мэтт Болди и российский нападающий Кирилл Капризов, который позже не смог забить буллит. У «Филадельфии» отличились Эмиль Андре и Оуэн Типпетт.

В серии буллитов победу «Филадельфии» принес Трэвис Конечны. Российский форвард «Флайерз» Матвей Мичков не смог реализовать свою попытку.

Для Капризова этот гол стал 30-м в текущем сезоне. «Миннесота» с 80 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Филадельфия» с 72 очками — седьмая на Востоке.

21 января Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России от международных соревнований.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.