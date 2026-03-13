$79.0791.39

Кучеров – главный претендент на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ. Он обошел Макдэвида за счет большего числа 1-х мест в опросе, Маккиннон отстал на 2 балла

Эксперты официального сайта НХЛ назвали форварда «Тампы» Никиту Кучерова главным претендентом на «Харт Трофи» по итогам трех четвертей сезона.

Эксперты сайта НХЛ назвали россиянина главным претендентом на «Харт Трофи»
Приз вручается самому ценному для своей команды игроку по итогам регулярного чемпионата.

Каждый из 16 респондентов выбирал пятерку кандидатов. Баллы распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Никита Кучеров («Тампа») – 59 баллов (6 первых мест);

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 59 (3);

3. Нэтан Маккиннон («Колорадо») – 57 (6);

4. Макклин Селебрини («Сан-Хосе») – 42 (1);

5. Кирилл Капризов («Миннесота») – 7;

6-7. Мэттью Шефер («Айлендерс»), Давид Пастрняк («Бостон») – по 4;

8. Тейдж Томпсон («Баффало») – 3;

9. Зак Веренски («Коламбус») – 2;

10-12. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Микко Рантанен («Даллас»), Куинн Хьюз («Миннесота») – по 1.

 

