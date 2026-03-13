Ротенберг: США и Канада готовы с нами играть

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил «Матч ТВ», что ФХР находится в диалоге с федерациями хоккея США и Канады, клубами НХЛ, их менеджерами и хоккеистами.

Сборная России по хоккею отстранена от турниров под эгидой IIHF с 2022 года из‑за ситуации на Украине. ФХР ранее объявила, что обжалует в CAS решение IIHF об отстранении российских команд от участия в международных соревнованиях в следующем сезоне.

— Что с родоначальниками хоккея? Есть ли подвижки в вопросе проведения матчей со сборными Канады и США хотя бы на уровне детско‑юношеских сборных?

— Все в диалоге. США и Канада — это первые страны, которые готовы с нами сыграть, они открыты к диалогу. Но мелкие недружественные страны, которые по разным причинам нам завидуют, обиженные какими‑то историческими событиями, пытаются вставить палки в колеса. С коллегами из Северной Америки мы сотрудничаем, обмен мнениями идет ежедневно — по упражнениям, развитию.

США воспользовались советскими методиками, взяли на вооружение наших тренеров, всё лучшее у нас и создали свою программу развития хоккея. Сейчас мы создаем более современные подходы. Только лед, игра всё покажут, но мы будем готовы побеждать любую сборную на юниорском, молодежном, взрослом уровне, как только с ними сыграем официальные матчи.

— Даже несмотря на внесение в канадский санкционный список, вы неоднократно говорили о том, что вам звонят из этой страны и просят сыграть с ними в хоккей. Можете конкретизировать, кто эти люди и за что они отвечают в канадском хоккее?

— Любая победа США и Канады на чемпионате мира или Олимпиаде — это ненастоящая победа, потому что там нет сборной России. Это то же самое, если мы возьмем чемпионат мира по боксу, где отсутствуют лучшие боксеры мира. Это правда, от этого никуда не деться, и они это прекрасно понимают. США и Канада готовы с нами играть, обмениваться мнениями. Фамилии я не буду называть, потому что в этом нет смысла.

Мы общались и общаемся со всеми — с федерациями, клубами, менеджерами, игроками. Они более дружественно к нам настроены, чем соседние страны. Недружественные страны повели себя как трусы, перестали с нами разговаривать, а канадцы и американцы в дружеских беседах говорят: «Мы ждем вашего возвращения, потому что любая наша победа без вашего участия — она ненастоящая».

Вы же видели интервью игроков на Олимпиаде. Они же прямо говорят, что без Овечкина и нашей сборной это ненастоящий хоккей. Об этом говорили игроки сборных Канады и США, и они молодцы. Что‑то подобное вы слышали от наших соседей? Не слышали. Вот вам и ответ на все вопросы, — сказал Ротенберг «Матч ТВ».