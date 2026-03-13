Защитник побил рекорд «Адмирала»

Шулак побил рекорд «Адмирала», набрав очки в 10 матчах КХЛ подряд. Чешский защитник обошел Гутика и Саболича
Защитник «Адмирала» Либор Шулак сделал результативную передачу в матче FONBET КХЛ с «Барысом» (4:2 после двух периодов).
32-летний чех отметился набранными очками в 10-й игре подряд и побил клубный рекорд. Ранее он делил первое место с Даниилом Гутиком и Робертом Саболичем (по 9 матчей).
В этом сезоне на счету Шулака 43 (14+29) очка в 64 играх при полезности «минус 5».
