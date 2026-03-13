Букмекеры оценили шансы Кучерова стать лучшим бомбардиром НХЛ

Букмекеры оценили шансы российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова стать лучшим бомбардиром Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам нынешнего сезона. Об этом сообщает Betonmobile.

На это событие можно поставить с коэффициентом 3,50. Россиянин занимает второе место в списке претендентов на это звание, лидирует канадский форвард «Эдмонтон Ойлерс» Конор Макдэвид, успех которого оценивается коэффициентом 1,65. Тройку претендентов замыкает еще один канадец — Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» (5,00).

Кучеров в нынешнем сезоне набрал 106 очков за результативность, у Макдэвида — 110, у Маккиннонна — 108.

Ранее Кучеров добрался до отметки в 1100 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин оформил два ассиста в игре с «Детройтом» (4:1).