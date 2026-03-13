«Адмирал» одержал победу над «Барысом»

«Адмирал» взял реванш у «Барыса» в последнем домашнем матче сезона, Шулак установил клубный рекорд
«Адмирал» одержал домашнюю победу над «Барысом» (6:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Дмитро Тимашов, Егор Чезганов, Павел Шэн, Вячеслав Основин, Дмитрий Завгородний и Дмитрий Дерябин — последние две шайбы на 59‑й минуте были заброшены с промежутком в 12 секунд. У «Барыса» забили Всеволод Логвин и Тайс Томпсон.
Защитник «Адмирала» Либор Шулак отметился голевой передачей и набрал очки в 10‑м матче подряд — это клубный рекорд, ранее его делили Шулак, Роберт Саболич и Даниил Гутик (результативные серии по 9 матчей).
Команды уже встречались между собой во Владивостоке в четверг, тогда сильнее был «Барыс» (2:1). 16 марта соперники проведут еще один матч, на этот раз в Астане. Для «Адмирала» встреча была последней домашней в нынешнем сезоне.
«Адмирал» набрал 48 очков и занимает 11‑е место в Восточной конференции, «Барыс» (53) идет 10‑м. Оба клуба не сыграют в плей‑офф КХЛ в нынешнем сезоне.
Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
