«Адмирал» одержал победу над «Барысом»

«Адмирал» одержал домашнюю победу над «Барысом» (6:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Дмитро Тимашов, Егор Чезганов, Павел Шэн, Вячеслав Основин, Дмитрий Завгородний и Дмитрий Дерябин — последние две шайбы на 59‑й минуте были заброшены с промежутком в 12 секунд. У «Барыса» забили Всеволод Логвин и Тайс Томпсон.

Защитник «Адмирала» Либор Шулак отметился голевой передачей и набрал очки в 10‑м матче подряд — это клубный рекорд, ранее его делили Шулак, Роберт Саболич и Даниил Гутик (результативные серии по 9 матчей).

Команды уже встречались между собой во Владивостоке в четверг, тогда сильнее был «Барыс» (2:1). 16 марта соперники проведут еще один матч, на этот раз в Астане. Для «Адмирала» встреча была последней домашней в нынешнем сезоне.

«Адмирал» набрал 48 очков и занимает 11‑е место в Восточной конференции, «Барыс» (53) идет 10‑м. Оба клуба не сыграют в плей‑офф КХЛ в нынешнем сезоне.

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.