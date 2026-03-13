Тренер «Барыса» объяснил, что решило исход матча с «Адмиралом»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец заявил, что определяющим с точки зрения результата отрезком матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» стал второй период.

© ХК «Барыс»

В пятницу «Барыс» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Адмиралу» со счетом 2:6. Казахстанская команда проиграла второй период со счетом 1:3.

— Тяжелая поездка, ребята подустали. Первый период провели достаточно хорошо. Но второй период так играть нельзя, тем более когда ты ведешь в счете, нужно было аккуратнее сыграть в обороне, сделать так, чтобы не было контратак. Но, к сожалению, ошибки во втором периоде решили исход матча. А в третьем было слишком много удалений, поэтому сложно было что‑то исправить. Поездку из четырех матчей мы провели достойно — выиграли три. Это хороший результат.

— Возвращение Шила как будто не получилось, четыре пропущенных шайбы в Санкт‑Петербурге, четыре — здесь. Почему так происходит?

— Думаю, это у Адама нужно спросить, он же в воротах шайбу ловит. Где‑то игроки не помогли, где‑то сам не поймал. Всё закономерно.

— Второй период от матча к матчу у «Барыса» не получается. Что это — недонастрой или эмоциональный провал?

— Не настолько уж хуже всех мы вторые периоды играем, разница небольшая. В общем, это совокупность мастерства, настроя и правильности принятия решения, — передает слова Кравца корреспондент «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.