Буше рассказал об изменениях в составе «Авангарда» перед игрой с «Шанхаем»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Шанхайскими Драконами» высказался об изменениях в составе омского клуба.

«Сегодня в составе мы увидим на льду Кирилла Долженкова — он заменил Михаила Котляревского, у которого повреждение, как и у Семёна Чистякова. Что касается предстоящего матча — будем действовать так, как действовали в в прошлой игре: играть в свой хоккей», — приводит слова Буше пресс-служба «Авангарда».

«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 93 очками после 65 игр. «Шанхайские Драконы» располагаются на девятой строчке с 54 очками в 64 матчах.