«Локомотив» обыграл «Ладу»

«Локомотив» победил «Ладу» (4:2) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Нападающий клуба из Ярославля Максим Шалунов сделал хет-трик, форвард Максим Березкин отметился 3 передачами.

Это 9-я победа «Локомотива» в 10 последних матчах.

На данный момент клуб тренера Боба Хартли идет 1-м на Западе с 95 очками в 66 играх.

«Лада» занимает 10-е место в таблице Запада с 45 баллами в 67 матчах.

Лада – Локомотив – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)