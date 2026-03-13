СКА победил «Северсталь»

Петербургский СКА одержал крупную победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Встреча в Санкт‑Петербурге завершилась со счетом 5:0. Дубль оформил Марат Хайруллин, по шайбе забросили Рокко Гримальди, Маркус Филлипс и Скотт Уилсон.

СКА победил в пятом матче подряд, набрал 79 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 84 очками идет на второй строчке.

Следующий матч СКА проведет с челябинским «Трактором» 16 марта на выезде. «Северсталь» в этот день сыграет дома с «Ак Барсом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Северсталь» (Череповец) — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Голы: Гримальди, 12:45. Филлипс, 25:03. Хайруллин, 27:19, 56:37. Уилсон, 28:23.