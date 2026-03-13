Шайба Морозова в овертайме принесла «Спартаку» победу над «Амуром»

Сегодня, 13 марта, в Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный «Спартак» принимал хабаровский «Амур». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 1:0.

В основное время команды не смогли открыть счёт. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал нападающий красно-белых Иван Морозов.

«Спартак» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 65 матчей, в которых набрал 76 очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» с 58 очками после 65 встреч располагается на девятой строчке Восточной конференции.