Игрок НХЛ Панарин признался в грусти из-за налогов

Российский нападающий Артемий Панарин после перехода в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» назвал один момент, который заставляет его грустить в Лос-Анджелесе.

Его слова приводит официальный сайт НХЛ.

«Команда оказалась лучше, чем я ожидал. У нас неплохие нападающие, защитники и вратари. Я очень воодушевлен, глядя на перспективу», — отметил он.

34-летний форвард перешел в «Лос-Анджелес Кингз» из «Нью-Йорк Рейнджерс» в начале февраля.

14 марта «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча проходила в Нью-Йорке и завершилась со счетом 3:2. Панарин отметился результативной передачей. Всего в текущем сезоне на его счету 66 очков (21 шайба и 45 результативных передач) после 61 проведенного матча. Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отразил 24 броска.

После этой победы «Лос-Анджелес» набрал 69 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, обогнав «Сан-Хосе Шаркс» и войдя в зону плей-офф. «Айлендерс» с 71 очком занимают шестую позицию на Востоке. В следующем матче «Кингз» 15 марта сыграют в гостях с «Сан-Хосе».