ЦСКА всухую обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

Московский ЦСКА обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голы забили Прохор Полтапов, Максим Соркин и Ник Эберт.

Голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин отразил 20 бросков.

ЦСКА одержал четвертую победу подряд и с 82 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Автомобилист» (82 очка) идет четвертым на Востоке.

В следующем матче ЦСКА 16 марта сыграет на выезде с новосибирской «Сибирью», «Автомобилист» в этот же день проведет гостевой матч против «Металлурга» из Магнитогорска.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Голы: Полтапов, 11:37. Соркин, 33:36 (мен.). Эберт, 36:51.