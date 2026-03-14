«Ещё есть над чем работать». Нападающий ЦСКА Соркин — после победы над «Автомобилистом»

Нападающий ЦСКА Максим Соркин прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ и рассказал о своём голе.

— Расскажи о своём голе. Как получилось в меньшинстве убежать один в ноль?

— Я выиграл шайбу в средней зоне и понял, что убегаю от соперников, поэтому побежал за ней. Увидел, что я один, Паша поехал на смену, поэтому решил сам бросать.

— Вторым голом соперника, можно сказать, отправили в нокаут?

— Не в нокаут, но такой хороший импульс для нас был, чтобы правильно играть и дальше. Поэтому потом и третий гол забили.

— Как оценишь игру в обороне? Сыграли на ноль, несмотря на сильную атаку «Автомобилиста».

— Да, по счёту хорошо сыграли в обороне, но ещё есть над чем работать. «Автомобилист» создавал моменты. Когда надо, блокировали, где-то Гамза [Дмитрий Гамзин] подтащил, — приводит слова Сорокина пресс-служба ЦСКА.