Овечкин — о встрече с «Бостоном»: сейчас каждый матч — это игра номер семь, огромный тест

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин перед игрой с «Бостон Брюинз» высказался о важности каждого матча для «столичных» на данном этапе.

— Сегодня вы играете с «Бостоном» — командой, которая занимает последнее уайлд-кард-место на Востоке… — Сейчас каждый матч важен, каждый матч — это игра номер семь. Это огромный тест — сыграть с такой крепкой командой. Мы сражаемся за место в плей-офф, — рассказал Овечкин в интервью ESPN перед матчем с «Бостоном».

На данный момент «Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 73 очками после 67 встреч. «Бостон» располагается на восьмой строчке на Востоке с 78 очками в 65 матчах.