Анже Копитар стал лучшим бомбардиром в истории «Лос-Анджелеса»

Нападающий и капитан «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар стал лучшим бомбардиром в истории клуба, побив рекорд Марселя Дионна (1307 очков в 921 игре), выступавшего за команду с 1975 по 1987 годы. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Копитар оформил дубль в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:6).

Теперь на счету 38-летнего словенца стало 30 (10+20) очков в 51 игре в текущем сезоне при полезности «+14». Всего за карьеру в лиге в рамках регулярок – 1308 (450+858) очков в 1505 играх.

Копитар выступает за «Лос-Анджелес» с сезона-2006/2007, это его единственный клуб в лиге. Вместе с командой он дважды выиграл Кубок Стэнли (2012, 2014). Ранее нападающий сообщил, что нынешний сезон станет для него последним в НХЛ.