Плющев прокомментировал слова члена совета ИИХФ о недопуске России

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал слова члена совета ИИХФ Виестурса Козиолса о недопуске России на международные соревнования.

Гендиректор Федерации хоккея Латвии ранее заявил, что ИИХФ не накладывала санкции по отношению к сборным России и Беларуси. Бан связан с решением по поводу безопасности проведения чемпионатов.

– МОК объявил о курсе на постепенное возвращение сборных России в мировой спорт.

– Да, но это общая и пока предварительная установка. А федерации по видам спорта на местах могут подкручивать так, как им угодно.

Возьмите ИИХФ. Показательным считаю недавнее интервью латышского чиновника Козиолса. Меня удивило, зачем российская пресса дала этому стрелочнику слово, ведь интервью выдержано в пренебрежительных тонах, Россию он воспринимает как страну домохозяек и учит жизни, а журналист всему этому как будто подыгрывает.

При этом латышский товарищ, которого ИИХФ использует в роли тупого ретранслятора, в полете вместе с этой организацией переобулся и теперь говорит о том, что никаких санкций в отношении России нет, а вся проблема – исключительно в безопасности. Мол, страны-организаторы чемпионатов мира при участии сборных России и Беларуси не смогут обеспечить эту безопасность. Отсюда и железный занавес для наших стран.

– Но ведь это же скорее отговорки?

– Мы с вами можем сколько угодно ругать всех этих козиолсов и гашеков. Говорить о том, что те же Россия и Беларусь могут сами обеспечить безопасность любого государства-участника. Утверждать, что та же Латвия – вымирающая страна, где люди разделены козиолсами по языковому принципу и одна из групп поражена в правах.

Но все это – пустое сотрясание воздуха. По большому счету ИИХФ о нас безнаказанно вытирает ноги – и на данном этапе мы ничего не можем сделать, – сказал Плющев.