Американцев позабавил ответ Овечкина на вопрос о завтраке

За несколько минут до старта поединка с «Бостоном» капитан «Вашингтона» Александр Овечкин дал забавное интервью американскому ТВ.

– Все знают про твой знаменитый рацион перед вечерними матчами, а что было у тебя сегодня на завтрак? – спросил ведущий телеканала ESPN, транслировавшего дневную субботнюю встречу между «Кэпс» и «Брюинз»

– Спагетти. С детьми ел. Они любят, – с улыбкой ответил Ови.

Слова Александра Великого о пасте на завтрак не остались без внимания американских болельщиков.

Wildsamon: – Ну а почему нет? Та же паста карбонара содержит яйца, сыр и бекон, и богата углеводами. Вполне себе завтрак.

Boner666420sXe: – Думается, с таким рационом Ови хорошенько поправится, когда повесит коньки на гвоздь.

Kukkolai: – Через несколько лет Ови догонит и перегонит Бретта Халла, который мощно прибавил после завершения карьеры.

AtoZZZ: – Интересно, любимый ресторан Ови «Mamma Lucia» открывается пораньше ради Алекса, или он с утра доедает остатки вчерашней еды?

Elmicomago: – Тема про газировку на завтрак не раскрыта, а ведь Ови это тоже любит.

_id93_: – Важный вопрос: смешивает ли Алекс белый и красный соусы, когда ест спагетти? Очень хочется знать!

xTomato72: – Какой же Ови классный и непосредственный в своих интервью! Никто и никогда не заставит меня его ненавидеть.

get_to_ele: – Такая еда помогает Ови выглядеть хорошо. Его лицо красиво постарело – седые волосы и борода ему идут. Сейчас он выглядит даже лучше, чем когда был молодым.

UnderCoverDoughnuts: – Я тоже люблю спагетти на завтрак, что тут такого.

AARM2000: – Может, в этом ответе про спагетти был какой-то скрытый смысл? Алекс же играл с «Бостоном», против Пастрняка, которого называют «паста».

Troisunquatre: – Сейчас Ови такой счастливый и улыбающийся во все зубы, но с таким питанием он сильно рискует стать одним из тех спортсменов, которые умирают лет через 10 после завершения карьеры, ведь продолжают есть так же, но уже не сжигают тысячи калорий во время матчей.

Shouldehwouldehcould: – Уже можно гарантировать, что с такими пищевыми привычками Ови сильно растолстеет, как только закончит карьеру.

Завтрак из спагетти не помог Овечкину набрать очков в поединке с «Бостоном» – Александр Великий провел на площадке 15 минут и 47 секунд, а его команда уступила по итогам серии буллитов (2:3).

В текущем сезоне на счету российского капитана «столичных» остается 24 гола.