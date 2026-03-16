Тренер "Шанхая" рассказал о сложностях работы в клубе

Тренер "Шанхая" Лав рассказал о сложностях работы в клубе
Канадскому тренеру Митчу Лаву, возглавляющему китайский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхай Дрэгонс", тяжело далась ранняя потеря командой шансов на выход в плей-офф. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".
Лав возглавил "Шанхай" в январе, в феврале команда потеряла шансы на участие в Кубке Гагарина.
"Если говорить о разочарованиях, то проигрывать матчи всегда неприятно. И для меня лично это стало определенным новым опытом. Я пришел сюда примерно 15 матчей назад и не работал с "Шанхаем" весь сезон. Но для меня в тренерской карьере это первый случай, когда моя команда не попадает в плей-офф в какой-либо лиге. Тяжело", - сказал Лав.
"Сейчас я учусь работать в ситуации, когда мы уже математически потеряли шансы на плей-офф. Нужно понять, как продолжать формировать культуру команды и развивать командную игру даже в таких обстоятельствах. Для меня это новый опыт", - добавил он.
