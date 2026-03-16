Лав рассказал, какая команда в КХЛ впечатлила его больше всего

ТАСС

Московский ЦСКА стал командой, которая больше всего впечатлила канадского главного тренера китайского клуба "Шанхай Дрэгонс" Митча Лава в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом Лав рассказал "Спорт-Экспрессу".

Тренер "Шанхая" рассказал, какая команда в КХЛ впечатлила его больше всего
Лав возглавил "Шанхай" 17 января.

"За те 15 матчей, что я здесь работаю, мы трижды играли против ЦСКА. Эта команда меня очень впечатлила. После последнего матча в Москве я даже пообщался с тренером соперника Игорем Никитиным. Сказал ему, насколько мне нравится то, как играет его команда", - сказал Лав.
"Против нее очень тяжело забивать. Она очень предсказуема в хорошем смысле - четко выполняет свою систему. Это не та команда, которая делает ставку на атаку", - добавил он.
