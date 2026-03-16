Нападающий Тарасенко высказался о дубле в ворота «Торонто»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко прокомментировал поражение в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:4). Оба гола в составе «Миннесоты» забил Тарасенко. При этом российский форвард отличился дважды за 23 секунды на старте третьего периода.

«Мы хорошо прессинговали соперника в третьем периоде. Ребята разыгрывали хорошие моменты, а некоторые, возможно, были немного рискованные, но мы проигрывали с разницей в три гола и пытались создавать моменты. И ребята делали мне хорошие передачи», — цитирует Тарасенко пресс-служба клуба.

Быстрее в клубной истории дубль оформлял только Пьер-Марк Бушар, который забил два гола за 16 секунд 10 февраля 2006 года. В текущем сезоне у Владимира 18 голов и 20 ассистов в 61 матче регулярки.